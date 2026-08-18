Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Mersin'den Yalova'ya ilerleyen Tanzanya bayraklı 142 metre uzunluğundaki KAPITAN SHYRIAGIN adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı 'nda Sarıçay önlerinde makine arızası yaşadı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-1 ve Kurtarma-17 römorkörleri gönderildi.

Boğazdan geçen diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirilirken, gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.