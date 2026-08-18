Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
18.08.2026 13:14
142 metrelik kargo gemisi makine arızası yaptı.
Tanzanya bayraklı 142 metrelik genel kargo gemisi, Sarıçay önlerinde makine arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen iki römorkör, gemiyi güvenli bölgeye çekti.
Mersin'den Yalova'ya ilerleyen Tanzanya bayraklı 142 metre uzunluğundaki KAPITAN SHYRIAGIN adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Sarıçay önlerinde makine arızası yaşadı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-1 ve Kurtarma-17 römorkörleri gönderildi.
Boğazdan geçen diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirilirken, gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.