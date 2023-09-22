Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Gemi geçişleri askıya alındı

Çanakkale Boğazı'ndan gemi arızası nedeniyle trafik Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.

kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

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