Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu

Yurdun batı ve orta kesiminde bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de ise şiddetli lodos etkili oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz trafiğini de olmsuz etkiledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını duyurdu.



Karar, telsiz anonsuyla gemi kaptanlarına bildirildi.

Çift yönlü duran trafik hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacak.