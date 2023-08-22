Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açıldı
Çanakkale'de orman yangını (9 köy tahliye edildi)

Çanakkale'de orman yangını (9 köy tahliye edildi)

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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da başlayacak." ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda  yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı.

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