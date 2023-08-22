Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçişlere açıldı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da başlayacak." ifadelerine yer verildi.



ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı.