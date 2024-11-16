Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Çanakkale Boğazı, makine arızası yaşanan yük gemisinin demir bölgesine götürülmesinin ardından çift yönlü olarak yeniden transit geçişlere açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
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Son dakika haberi! Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Köprüsü yakınında arızalandı.

kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

"Capt Nature" gemisi, Çanakkale VTS koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi trafiği, operasyonun tamamlanmasının ardından normale döndü.

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