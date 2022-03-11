Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Romanya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 142 metre boyundaki 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komor Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.



Mısır yüklü geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.



"Kapıtan Shyrıagın" gemisinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı su altı kontrolünde geminin kumluk bölgeye oturduğu, herhangi bir sızıntı olmadığı tespit edildi.



Gemi, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldıktan sonra "Kurtarma-4" römorkörüyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.



Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürülen geminin işlemlerin ardından normal seyrine devam etmesi bekleniyor.

