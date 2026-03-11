Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
11.03.2026 19:02
Son Güncelleme: 12.03.2026 11:41
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı'nda geçişi sırasında makine arızası nedeniyle karaya oturan gemi, karanlık liman bölgesine götürülerek demirletildi.
Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki 'NOTA APP' isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı.
Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-21' romörkörü ve 'KEGM-8' botu bölgeye sevk edildi. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.
KAPANAN BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI
Karaya oturan “NOTA APP” gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasıyla gemi karaya oturduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Çanakkale Boğazı tekrar transit gemi geçişlerine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri “Kurtarma-4” ve “Kurtarma-15” tarafından kurtarılan oturan “NOTA APP” isimli dökme yük gemisi karanlık liman bölgesine götürülerek demirletildi.