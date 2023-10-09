Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki ‘Guana’ isimli genel kargo gemisi, makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İsrail'den Romanya'ya giden 149 metre uzunluğundaki ‘Guana’ isimli genel kargo gemisi Boğazı’ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

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