Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İsrail'den Romanya'ya giden 149 metre uzunluğundaki ‘Guana’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.



Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.



Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.