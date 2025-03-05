Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Kaptan denize düştü
Çanakkale Boğazı'nda bir kılavuz kaptan, gemiye binerken denize düştü. Büyük tehlike atlatan kaptan hastaneye kaldırıldı.
Rusya'dan Mersin'e giden 183 metre boyundaki Liberya bayraklı tanker, Çanakkale Boğazı'nda geçecekti.
Tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan, Gelibolu önlerinde gemiye yaklaştı. Ancak binmek üzereyken denize düştü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.
Sudan çıkarılan kaptan Gelibolu İskelesi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kaptan
- Yurt Haber
- Çanakkale Gelibolu