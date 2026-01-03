Çanakkale Boğazı'nda kurtarma operasyonu
03.01.2026 10:01
IHA
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Bozcaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan yelkenli makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e ait “TCSG-908” botu sevk edildi.
Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalar neticesinde ulaşılan kişiler ve tekne "TCSG-908" botu tarafından yedeklenerek Bozcaada İskelesi’ne yanaştırıldı.