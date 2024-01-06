Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için ekipler sevk edildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için ekipler sevk edildi

Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankeri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

kaptanının, durumu Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.

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