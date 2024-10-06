Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.

Gemi Trafik Hizmetleri'ne (VTS) haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

İçinde iki kişi bulunan tekne, bota yedeklenerek, Karanlık Liman'da emniyet altına alındı.

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