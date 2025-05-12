Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir mevkii önlerinde bir tekne, dün makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KEGM-1" hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
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