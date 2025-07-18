Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde üç kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçerisinde üç kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.
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