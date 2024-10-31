Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Samsun'dan Aliağa'ya seyir halinde olan 112 metre uzunluğundaki bayraklı "Global Lake" adlı boş tankerin makinesi, Boğazı'nda Akbaş önlerinde arızalandı.

Tanker, kaptanın haber vermesi üzerine, Kıyı Emniyeti Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kurtarma-3 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ve Kurtarma-14 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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