Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe açıldı

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.



Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.