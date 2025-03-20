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Çanakkale Boğazı'nda tanker karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı "Kolin-2" isimli tanker yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda tanker karaya oturdu

Türk bayraklı, 77 metre boyundaki "Kolin-2" isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Üzerinde bin 960 metreküp atık bulunan geminin kurtarma operasyonuyla yüzdürüleceği öğrenildi.

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