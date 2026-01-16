Çanakkale Boğazı'nda tekne sürüklendi. Üç kişi kurtarıldı

16.01.2026 23:20

Çanakkale Boğazı'nda tekne sürüklendi. Üç kişi kurtarıldı
IHA
İHA

Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan tekne sürüklendi. Teknedeki üç kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

 

 Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.