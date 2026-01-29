Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine fırtına engeli
29.01.2026 14:21
Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.
Çanakkale'de fırtına etkili oluyor.
Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.