Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul'dan Norveç'e giden 90 metre uzunluğundaki "Senara" isimli geminin makineleri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında arızalandı.



Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.



Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.



Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.



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