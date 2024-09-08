Çanakkale Boğazı'ndan geçen tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 171 metre uzunluğundaki ‘ANWAAR AFRIQYA' isimli tanker, makine arızası yaptı.Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen tanker makine arızası yaptı

Libya'dan Tuzla'ya giden 171 metre uzunluğundaki ‘ANWAAR AFRIQYA' isimli tanker Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

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