Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında bölgede ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağını belirterek, "Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar indirecek." dedi.



Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya Yakası kesonunu batırma töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Tek hedeflerinin, "hilali yere düşürmemek için milleti, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak" olduğunu dile getiren Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bu yolda atılan adımların en önemlilerinden biri olduğunu vurguladı.



Köprünün stratejik öneminin çok büyük olduğuna dikkati çeken Turhan, bu sayede İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasının birleştirileceğini bildirdi.



Turhan, köprünün tamamlandığında ülkenin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağını belirterek, "Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e inmesini sağlayacak. Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar da indirecek." diye konuştu.

"İSTANBUL BOĞAZ GEÇİŞİNDEN BİLE ÖNEMLİ ALTERNATİF OLACAK"



Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un ülkenin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanmasının, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracağını, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacağını anlatan Turhan, projenin, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollarla değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi'nden bile önemli alternatif olacağını kaydetti.



Otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafenin kısalacağını ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacağını belirten Turhan, bunun özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerine ulaşmadaki önemine değindi.



Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunun da Çanakkale Köprüsü ile sağlanacağını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:



"Bir mühendis olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum ki bu köprünün stratejik önemi olduğu gibi mühendislik açısından da büyük önemi bulunuyor. Tam tamına 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleriyle 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleriyle dünyanın sayılı projelerinden birisi. Bununla birlikte dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden birisi olacak."



"ASYA KULE KESON TEMELİ 54 BİN 800 TON AĞIRLIĞINDA"



Bakan Turhan, köprünün kule kesonlarının oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi için 203 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 368 çelik kazık çakıldığını anlatarak, Avrupa Kule Keson temelinin 51 bin 186 ton, bugün batırılacak Asya Kule Keson temelinin ise 54 bin 800 ton ağırlığında olduğunu bildirdi.



Projenin ihalesini yaptığında hedefin 2023 yılının mart ayında köprüyü hizmete vermek olduğunu anımsatan Turhan, "Ancak ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz açısından bu projenin daha erken bir zamanda bitmesi bizler için önemli. Bu noktada da yüklenici firma da bu projenin öneminin farkında olarak hızla çalışıyor." ifadelerini kullandı.



"DEV PROJEYİ 18 MART 2022'DE TAMAMLAYACAĞIZ"



Avrupa Kule Keson temelini bu ayın başında batırdıklarını anımsatan Turhan, "Asya Kule Keson temelini ise şimdi sizlerin huzurunda yüzdürerek batırıyoruz. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 2022 yılı 18 Mart'ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsünü Türkiye’ye kazandıracağız hem de Çanakkale'nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.



Hükümetin milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağına dikkati çeken Turhan, "Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının en büyük göstergesidir." diye konuştu.



Bakan Turhan, daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Kesonu batırma işlemini başlattı.