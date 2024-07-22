Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.



Yerlikaya, "Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, şu ana kadar yıkım ya da hasar ihbarı olmadığı bildirildi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ise depremin çok gürültülü olduğunu ancak ilçede herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.