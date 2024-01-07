Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı: Valilikten motokurye kararı

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale İl genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı bugün 03.00’ten başlayarak yarın saat 09.00’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." denildi.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI



Çanakkale Valiliği tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00’de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar devam edecek 'Çanakkale İl Genelinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat' meteorolojik uyarısı yapılmıştır. Çanakkale İl genelinde kuvvetli yağış (21-50kg/m²) olması beklenmektedir.



Yaşanabilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.