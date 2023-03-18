Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
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kahramanı Seyit Onbaşı, Balıkesir'de mezarı başında anıldı.

Havran Cami-i Kebir'de sabah namazını müteakip şehitler için dua edilmesiyle başlayan anma etkinlikleri kapsamında Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

8 Eylül Ortaokulunca Havran Kültür Merkezi'nde hazırlanan anma etkinliğinin ardından Kocaseyit Mahallesi'ne geçildi.

Etkinlikte, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı. Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığında görevli askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı - 1

Anma etkinliği dolayısıyla Kocaseyit Camisi'nde okunan mevlidin ardından lokma ikram edildi.

Etkinliklere, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Enver Özderin, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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