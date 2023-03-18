Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Anma etkinliği dolayısıyla Kocaseyit Camisi'nde okunan mevlidin ardından lokma ikram edildi.



Etkinliklere, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Enver Özderin, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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