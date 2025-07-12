15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle yapılan etkinlik "Zaferin Adı: Türkiye" sloganıyla paylaşıldı.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak" mısralarına da yer verildi.