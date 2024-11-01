Çanakkale merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 6 kişi yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'de belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.