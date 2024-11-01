Çanakkale merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 6 kişi yakalandı

Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 6 kişi yakalandı

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'de belirlenen 7 adrese eş zamanlı düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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