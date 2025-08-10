Çanakkale orman yangını: Gözaltına alınan şüpheliler serbest
Çanakkale’deki orman yangınında gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çıktı.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.
SALINDILAR
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
