Çanakkale orman yangını: Gözaltına alınan şüpheliler serbest

Çanakkale’deki orman yangınında gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çıktı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.

SALINDILAR

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

