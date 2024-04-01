Çanakkale Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Çanakkale Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Çanakkale Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Muharrem Erkek kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 98,07 )



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