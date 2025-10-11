Çanakkale tekne faciası: 2 ölü, 1 kayıp

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında tekne battı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Çanakkale'de tekne faciası yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Denize açılan içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Bakna Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Teknede bulunanardan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkıp, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sahil kesiminde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kayıp 1 kişi için karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

