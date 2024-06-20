Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için fırtına uyarısında bulundu.

Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  ve  çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli  şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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