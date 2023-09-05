Çanakkale ve Bilecik'te kara avcılığı durduruldu

Çanakkale ve Bilecik'te kara avcılığının durdurulduğu bildirildi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur. 2023-2024 Av Dönemi’nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı, bugün itibarıyla durdurulmuştur.''



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı ile Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlaklarının yanı sıra Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildi." denildi.

