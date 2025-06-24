Çanakkale ve Hatay'da orman yangını
Çanakkale'nin Ezine ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangın saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Kızılköy ile Çetmi köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, 6 helikopter, 7 yangın söndürme uçağı, 23 arazöz, 4 dozer, 5 itfaiye aracı ve 182 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
HATAY
Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisindeki ormanda, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanın yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına, karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
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