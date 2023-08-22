Çanakkale yangınında 736 kişi tahliye edildi

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bölgedeki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şu bilgileri paylaştı;

"Ormanın Kahramanları rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1.328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile meydana gelen yangının en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor.



Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Çanakkale’deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."