Çanakkale Zaferi anma programı 2025: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı

Çanakkale Zaferi kutlamaları öncesinde Türkiye'nin her yanından etkinlik programı araştırması başladı. Çanakkale Valiliği, binlerce katılımın beklendiği Çanakkale Zaferi kutlama etkinlerinin programını paylaştı. İşte, etkinlik takvimi...



18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMI 2025



Zafer kutlamaları 12 Mart Çarşamba günü açılış töreni, zafer koşusu ve halk yürüyüşü ile başlıyor. Kale-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi)'den saat 10:00'da program başlıyor olacak.



Çanakkale Deniz Müzesi Müdürlüğü ücretsiz olarak ziyarete açılacak.



12 Mart İstiklal Marşının Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı kongre merkezinde ve saat 11:30'da olacak.



Hastane Bayırı Şehitliği'nde saat 11:00'de ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında anma programı yapılacak.





13 Mart günü Cevat Paşa 'yı anma töreni Cevatpaşa Parkı'nda gerçekleşecek.



15 Mart tarihinde Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde saat 20:45'te Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından Deniz Zaferi konseri verilecek.



16 Mart'ta İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde yine İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konseri olacak.



17 Mart tarihinde saat 17:30'da Çanakkale Belediyesi Troia Sergi

Salonu'nda Çanakkale temalı fotoğraf sergisi, 14:30'da Çanakkale Zaferi Anma Programı ve resim sergisi gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 17:00'de Yüzyılım Cumhuriyet adlı belgesel gösterimi olacak.



ÇANAKKALE ZAFERİ ANMA PROGRAMI TAMAMI İÇİN TIKLAYIN!

