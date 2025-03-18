Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Anıtkabir'de tören

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İl protokolü ile gaziler ve şehit yakınlarının da yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ŞEHİTLİKTE TÖREN



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı Polis Şehitliği'nde de tören düzenlendi.



Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü'nün katılımıyla gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Altındağ İlçe Müftüsü Abdulhalim Acar da dua okudu.



Vali Yardımcısı Ediz Sürücü'nün şehitlik defterini imzalamasının ardından, törene katılan şehit aileleri ve yakınları da mezarları ziyaret ederek dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve karanfiller bıraktı.