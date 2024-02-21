Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

'de polis ekipleri ihbar üzerine, merkeze bağlı Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.F. ile A.T'yi, sahte içkileri bidonlarla hafif ticari araca yüklerken suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada iş yerinde 1 ton sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelenmek üzere sahte içkilerden numune aldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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