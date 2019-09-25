Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar ve Büyükhusun köyleri sahiline operasyon düzenledi.
Ormanlık alanlarda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale’de 118 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale Ayvacık'ta Suriye ve Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 düzensiz göçmen yakalandı.