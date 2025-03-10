Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sevk merkezine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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