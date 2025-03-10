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Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sevk merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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