Çanakkale'de 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti.
Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Göçmen
- Çanakkale