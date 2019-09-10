İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Bademli ve Babadere köyleri sahiline operasyon düzenledi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 144 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 144 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 144 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Bademli ve Babadere köyleri sahiline operasyon düzenledi.