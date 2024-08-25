Çanakkale’de 19 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, geçen 21 Ağustos'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik botu, durdurdukları lastik botta 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Şüphelinin ifadeleri ve bölgede Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında Ayvacık bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ayvacık Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüphelilerden U.K.K., A.U.Ç. ve B.K. tutuklandı, S.B. ve İ.F.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.