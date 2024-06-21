Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir teknede yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 21 şahıs olduğu tespit edildi.

Tekneye ilgili karara istinaden el konuldu. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayın firari şüphelilerinden E.P. ve Y.B. isimli şüpheliler yakalandı. Y.B.'nin yapılan üst aramasında 3 bin 150 dolar ve 16 bin 800 TL'ye ilgili karara istinaden el konuldu. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Olayın firari şüphelilerinden C.G., E.K., S.S. ve H.T. isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. S.S. ve H.T. savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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