Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.
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Çanakkale'de Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Babakale köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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