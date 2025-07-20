Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
"TCSG-84" gemisi tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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