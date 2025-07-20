Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.



"TCSG-84" gemisi tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.