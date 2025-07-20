Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

"TCSG-84" gemisi tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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