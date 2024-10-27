Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ TORAMAN: OLUMSUZLUK YAŞANMADI



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi’nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar her hangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" dedi.

