Çanakkale'de 4 katlı binada yangın

Çanakkale'de Cevatpaşa Mahallesi 3. Bahçe Sokak'ta bulunan Uluşan Apartmanı'nın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Binada bulunan vatandaşlar tedbiren dışarıya çıkarılırken yangına Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.



Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.