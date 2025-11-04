Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 42 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıkları lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.
Sahil Güvenliğe ait "TSCG-28" gemisi ve "KB-103" botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Durdurulan lastik bot içerisinde 17’si çocuk olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
