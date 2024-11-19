Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timince Afganistan uyruklu 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timince de aynı ülke vatandaşı 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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