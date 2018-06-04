Çanakkale Küçükkuyu'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı. Minibüs sürücüsü M.K.K ise gözaltına alındı.
Sahil güvenlik unsurları da Ahmetçe Altı mevkisinden lastik botun denize açıldığını tespit etti.
Karadan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Suriye, Afganistan, Senegal, Kongo ve İran uyruklu 30 kişi yakalandı.
Küçükkuyu'ya getirilen 53 kişiye yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 53 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 53 yabancı uyruklu yakalandı.
Çanakkale Küçükkuyu'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.